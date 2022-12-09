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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يثبت أصالة وكرم العرب، حيث أقدم شاب عماني على استضافة مشجع أرجنتيني في منزله، بعد أن نفذت نقوده.

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مقطع خطف القلوب

خطف مقطع فيديو لشاب عماني القلوب بكرمه مع مشجع أرجنتيني، بعد أن نفذت نقود المشجع الارجنتيني، وفكر للعودة إلى بلاده وعدم متابعة فريقه في مونديال قطر.

وأقدم الشاب العماني أحمد النوفلي، الشهير باسم "أحمد باتو"، على إعلانه التكفل بإقامة مشجع أرجنتيني من خلال استضافته بمنزله، مؤكدا له انه سيستضيفه حتى تفوز الأرجنتين بالمونديال.

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موقف إنساني مؤثر أمام العالم

ظهر في مقطع الفيديو مشجع ارجنتيني، يجري لقاء مع تلفزيون بلده، وبيده حقائب سفره، ويخبر المذيع أنه قرر العودة إلى بلاده بعد أن نفذت نقوده، حيث لم يتبقى معه سوى تذكرة الإياب.

وتصادف مرور شاب عماني، ودخل في وصلة تهريج مع المشجع، قائلا: “لا تسافر الأرجنتين ستحصد لقب العالم، لا تسافر حبيبي ابقى هنا”، ليشير له الارجنتيني بأن ماله قد نفذ، قائلا: "no money لازم ارجع، احتاج المال للبقاء".

وهنا ظهر معدن الشاب العربي الأصيل، قائلا: "لا مشكلة، ستبقى في منزلي، سأصطحبك معي، هنا في قطر كل شخص مرحب به في ديارنا"، ليتغنيا معا مشجعان للأرجنتين، ويحمل العماني إحدى حقائب الارجنتيني إلى منزله.

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لأن الموقف كان يبث على الهواء مباشرة، فقد شاهده المواطنين في  الارجنتين، وبدأ رواد السوشيال ميديا هناك في تداول الفيديو على نطاق عال، للعالم اجمع.

وجاءت تعليقات من تابع الفيديو، أن العرب أهل كرم واخلاق، خاصة أن الشاب العماني ضيف أيضا في الشقيقة قطر، التي احتفت بضيوفها من كافة أنحاء العالم، بشكل لم يسبق له مثيل في اي مونديال سابق.

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البرغوث طمعان في كأس العالم

ويلاقي منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، نظيره الهولندي بقيادة فان دايك، في دور ربع النهائي لكأس العالم اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويطمح راقصوا التانجو في تحقيق الفوز للإقتراب خطوة من تحقيق البطولة، التي ستكون خير ختام للبرغوث الأرجنتيني ميسي، الذي قرر الاعتزال الدولي عقب كأس العالم.

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