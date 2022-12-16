يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

قطر اتحسدت.. ليست جملة عبثية، بل واقع فرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأنباء الواردة من أرض المونديال بتفشي إنفلونزا الإبل، وهو مرض تنفسي قاتل يسبب الحمى والسعال والقيء، وفقًا لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلا أن الخبر الأصعب، كان إصابة عدد من نجوم منتخب فرنسا بالمرض، قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة، الأحد المقبل.

الإصابة الثالثة تضرب الديوك

كشفت تقارير رياضية اسبانية، عن إصابة لاعب منتخب فرنسا كينجسلي كومان بـ"فيروس الإبل" خلال معسكر منتخب الديوك، قبل المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين فى نهائى كأس العالم بقطر 2022، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وتعد إصابة اللاعب كومان بـ فيروس الإبل هى الثالثة التى تضرب لاعبى منتخب الديوك.

الديوك تصاب بانفلونزا الإبل

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن أن «كينجسلي كومان هو ثالث لاعب فرنسي يعاني من فيروس في قطر، حيث يتنافس كل من أدريان رابيو، ودايو أوبيكانو، من أجل الوصول للياقة المطلوبة قبل نهائي كأس العالم، يوم الأحد، ضد الأرجنتين.

وينتاب الديوك الفرنسية القلق، بعد الإصابة الثالثة، خاصة أن اللاعبين الثلاثة من أعمدة المنتخب الفرنسي، حيث تم عزل رابيو بأحد الفنادق.

تأثر الجهاز المناعي للاعبين

وأكد ديشامب، أن «كومان، الذي لم يشارك في لقاء المغرب، أصيب بحمى، خاصة أن درجات الحرارة منخفضة في الدوحة، وعانى اللاعبون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا».

وأضاف: «نحن نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر الفيروس، وقد بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا على أرض الملعب ومن الواضح أن جهازهم المناعي يعاني، حيث شعر دايوت أوبيكانو بالسوء فور انتهاء المباراة ضد إنجلترا، وما نسعى إليه هو التأكد من عدم انتشاره، لكن الفيروسات معدية بالطبع وعلينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضدها».

تحذيرات الصحة العالمية تبخرت

كانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت في وقت سابق من الشهر الماضي، الملايين من عشاق كرة القدم، الذين تجمعوا في قطر، للمشاركة في المونديال، من الانتشار المحتمل لفيروس أنفلونزا الإبل، وهو أحد فصائل فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "ذا تايمز".

وحذرت المنظمة من خطر تفشي إنفلونزا الإبل، أو المعروفة كذلك باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتوجد غالبًا في بلدان الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والأردن واليمن، كما أنه قد يكون مرضا فيروسيا قاتلا، يقتل ما يصل إلى ثلث المصابين به.