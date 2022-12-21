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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتكلم .. أول تعليق من صابرين على طلاقها | خاص

صابرين
صابرين

في أول تعليق لها أكدت الفنانة صابرين خبر إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

وقالت صابرين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "هو فعلا حصل ومش هتكلم علشان دي حاجة خاصة جدا".

علم صدى البلد من مصدر مقرب من الفنانة صابرين صحة الأخبار المتداولة عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق صادق رغم نفيها للخبر في تصريحات صحفية. 

تم الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور بعد انفصال غير رسمي دام عام ونصف.

حلت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرتها وأحدث أعمالها الفنية.

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وقالت صابرين: «لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم».

وتابعت صابرين: «من أحسن وأمتع أشياء في مهنتنا أنك لا تحتاجي للذهاب لطبيب نفسي وأنا أتحدث عن نفسي شخصيا، بسبب تقمصي للعديد من الشخصيات». 

أحمد زكي

وعن تعاونها سابقا مع الراحل أحمد زكي، قالت صابرين: «كنت أتمنى تقديم أعمالا أكثر مع أحمد زكي، واعتذرت عن الوقوف أمامه في 4 أو 5 أفلام وكان المخرج في كل هذه الأفلام عاطف الطيب وندمت أنني لم أقدمهم وكانت ستصبح أعمالا مميزة في مسيرتي، وواحشني جدا الفنان نور الشريف، وفيه أجيال رائعة حاليا طالعة مثل رنا رئيس ومايان السيد ونور إيهاب وأمير المصري».

وعن عدم تقديمها أغان لتترات أعمالها، أوضحت صابرين: «لم يطلبنِ أحد لتقديم تترات مسلسلات، ولكن مرة غنيت تتر مسلسل مع الأستاذة هدى سلطان والأستاذ عبدالمنعم مدبولي وكان اسمه (الدنيا وردة بيضاء)».

الفنانة صابرين صابرين عبدالمنعم مدبولي انفصالها عن زوجها في أول تعليق لها الفنان نور الشريف

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