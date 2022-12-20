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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ البلدي والمزارع والساسو والبانيه .. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

صدى البلد

تسجل عمليات البحث اليومي على محرك «جوجل»، عن أسعار الدواجن، أرقاما كبيرة، في ظل موجة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الماضية في السوق والمحلات التجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، ومن المتوقع أن تشهد اسعار الدواجن الفترة المقبلة تحركات جديدة مع بداية الاسبوع المقبل، وسجلت اسعار الدواجن «الأمهات» صعودا بقيمة 4 جنيهات.

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أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة 39 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 44 جنيهًا، بينما تخرج الفراخ الساسو بـ 57 جنيهًا، من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بـ 62 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي سجلت 61 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 66 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الفراخ الأمهات، لتسجل 29 جنيهًا، في المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 33 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 2 جنيه، بينما سعر الكتكوت الساسو اليوم 3 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، اما الكتكوت الروزي فقد سجل 4.5 جنيه، واستقر سعر الحمام عند 65 ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين  إلى 75- 82 جنيهًا.

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اسعار أجزاء الفراخ في المحلات التجارية

- سجل سعر كيلو البانيه من 100 - 110 جنيهات للمستهلك في محلات الدواجن.

- سعر الأوراك المخلية 72 - 80 جنيهًا للكيلو.

- سعر الشيش طاووق الكيلو بين 100 - 115 جنيهًا.

- سعر شيش البانيه بين 100 - 110 جنيهات.

- سعر صدور بالعظم 80 - 90 جنيهًا للكيو.

- سعر الفراخ المتبلة نحو 85 جنيها للكيلو.

- سعر الدبابيس اليوم بين 65 - 75 جنيهًا.

- سعر شاورما دجاج 145 جنيهًا.

- سعر أجنحة بين 40 - 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 60 - 70 جنيهًا.

- سعر الأوراك اليوم بين 60 و 70 جنيهًا للكيلو.

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أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل  82-83 جنيها  للطبق في المزرعة و 85 -88 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

ووصل سعر الأبيض 76 جنيها في المزرعة، وبين  79 و81 جنيها للطبق للمستهلك، أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.

اسعار البيض رايحة بينا على فين فراخ ارتفاع جديد اسعار الدواجن جوجل الامهات

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