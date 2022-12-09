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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

صدى البلد

شهدت أسعار الفراخ البيضاء، حالة من الاستقرار، عقب مرحلة تذبذب السعار خلال الفترة الماضية، والتراجع الذي شهدته أسعار الدواجن، بعدما أعلنت عدد من محلات الدواجن، تخفيض الأسعار لاحداث رواج في الأسواق.

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أسعار الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ، اليوم، في بورصة الدواجن عند 42 و45 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، حيث سجل سعر الكيلو 38 في المزرعة.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

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أسعار الدواجن في الأسواق

تتفاوت أسعار الدواجن بشكل طفيف من محل لآخر في الأسواق، نتيجة هامش الربح بعد حساب النقل والمصروفات، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 38 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتصل للمستهلك بـ 42 ـ 45 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة، بينما سجل كيلو الفراخ البلدى ما بين 59- 61 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو «الحمراء» بين 50 و 52 جنيها، والأوراك بين 40- 45 جنيهًا للكيلو، والبانيه بين 90- 105 جنيهًا للكيلو، الصدور بالعظم بـ 55 جنيه، والدبوس بـ 57 جنيه، الكبد والقوانص بـ 50 جنيه.

وبلغ سعر الدواجن الرومي البلدي ما بين 65-75 جنيها للكيلو، والدواجن الأمهات البيضاء من 28-29 جنيها في المزرعة، وبين 31-33 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وزوج الحمام 80 جنيها.

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أسعار البيض اليوم في السوق المحلية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا فى المحافظات، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وجاءت أسعار البيض فى الأسواق، مستقرة إلى حد كبير، حيث سجلت كرتونة البيض البلدى 75 جنيها، لتصل إلى المستهلك من 80 حتى 82 جنيها،  والأحمر 73 جنيهًا، لتصل للمستهلك من 77 إلى 80 جنيها، أما البيض الأبيض سجلت الكرتونة 67 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

وكان عدد من الخبراء في مجال صناعة الدواجن توقع انخفاض أسعار البيض حتى 50 جنيها خلال أيام، لاقتراب الإفراج عن شحنة جديدة من الأعلاف.

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