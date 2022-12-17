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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غاوي قلق.. احتجاز المطرب سعد الصغير بقسم الهرم بعد ترويعه زوجته العرفي

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن حادث تصادم بين سيارة المطرب الشعبي سعد الصغير وسيارة أخرى في حدائق الاهرام بالجيزة، وهو ما جعل الصغير يحتل التريند نتيجة البحث عن تفاصيل الحادث.

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تصادم سيارتين في شارع الهرم

فوجئ المارة بحدائق الأهرام، بمطاردة بين سيارتين، احداهما تقودها سيدة، والاخرى يقودها رجل استطاع اللحاق بالسيارة الأولى واصطدم بها من الخلف.

تجمع المارة وتبين أن قائد السيارة هو المطرب الشعبي سعد الصغير، وأن السيارة الأولى كانت تقودها زوجته "العرفي" الراقصة برلنتي عامر وبجوارها والدتها، وشقيقتها في المقعد الخلفي، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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التحفظ على سعد الصغير وزوجته

تلقى اللواء هشام ابو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول الفنانة برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها، مصابات في حادث تصادم.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وقوع حادث تصادم من الخلف، بين سيارة برلنتي، وسيارة أخرى يقودها المطرب سعد الصغير، زوج برلنتي عرفيا، وأن حالة الفنانة ومرافقيها لا تستدعي المكوث بالمستشفى، خاصة انهن مصابات بكدمات خفيفة فقط.

تم التحفظ على سعد الصغير بقسم شرطة الهرم، واستدعاء زوجته ووالدتها وشقيقتها لسماع اقوالهن.

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اتهام بسرقة 75 الف جنيه

بوصول طرفي حادث التصادم إلى قسم الهرم، تبادلا الاتهامات، حيث أكد المطرب وجود خلافات سابقة بينه وبين زوجته العرفي، وأنه فوجئ بافتعالها مشاجرة معه، وساعدتها والدتها وشقيقتها، ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 75 الف جنيه، وهربت، وهو ما تسبب في ملاحقته لها.

ونفت الزوجة اتهامات سعد، مؤكدة أنها خرجت من الحبس منذ اسبوع فقط، على ذمة قضية اقامها ضدها نتيجة خلافات بينهما، وأنها فوجئت بمطاردته لها وصدام سيارتها من الخلف، مشدده على أنه غاوي مشاكل وقلق.

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خناقات زوجية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، ملابسات الحادث، وتبين أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهما للتشاجر في الشارع، بعدما أكد المطرب استيلاء زوجته واهلها على مبلغ مالي كبير، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

ويتواجد الطرفان الآن داخل قسم شرطة الهرم لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، إما بالتصالح، أو عرض الطرفين على النيابة العامة.

غاوي قلق احتجاز المطرب سعد الصغير سعد الصغير قسم الهرم زوجته العرفي الراقصة برلنتي عامر

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