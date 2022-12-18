ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، تزايد تداول فيديو كوميدي لإشادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلاعب الزمالك محمود شيكابالا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأهلاوية مقطع الفيديو بشكل واسع.

ميسي على فضائية مصرية

“أشاد شبيه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بالأسطورة الزملكاوية محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب وسط نادي الزمالك، بعد الأداء العالي الذي يقدمه اللاعب”.

وعرض أحد البرامج الرياضية على قناة فضائية، فقرة كوميدية تمثيلية، مع شبيه ليونيل ميسي، ومعه أحد الشباب يقوم بدور المترجم، ووجه المذيع الذي كان تبدو الجدية على على ملامحه سؤال للبرغوث، أن الجميع يعلم بأن ميسي يحب شيكابالا فهل هذا صحيح؟.

عندنا سبوبة هانخلصها

أثناء تقديم الفقرة، أخرج ميسي المزيف هاتفه للرد، وقرر مغادرة الاستوديو مع مترجمه، حيث نطق ميسي باللغة العربية: "عندنا سبوبة تانية هانروح نخلصها".

وقال المذيع في نهاية الفقرة ساخراً: "ده مطلعش ميسي، ده إحنا كنا بنتكلم في الحلقة عن الكدب ييجي يتنصب عليا أنا، ده مطلعش ميسي، أدي اللى كنت بتكلم فيه يا جماعة أنا هاسيبلكوا الحكم في الفقرة دي".

زيادة التداول بين الشوطين

ويبدو أن المشهد التمثيلي جاء في توقيت غريب للغاية، أثناء تواجد ميسي في قطر مع منتخب بلاده، الذي يخوض المباراة النهائية للمونديال أمام فرنسا.

وتزايد تداول الفيديو بين شوطي المباراة، التي حسم منتخب الأرجنتين نتيجتها متخطيا 2 مليون مشاهدة.

وكان الفيديو قد تم تداوله منذ ايام، إلا أنه لم يحقق النجاح نفسه الذي حققه مع وصول الأرجنتين للمباراة النهائية، التي حسمها راقصوا التانجو، خاصة أنها ربما تكون المباراة الأخيرة للبرغوث ميسي، الذي وصل إلى عمر 35 عاما، وتتضاءل فرصة مشاركته في كأس العالم المقبل في امريكا وكندا والمكسيك.