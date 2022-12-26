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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 ايام أجازة في يناير المقبل

صدى البلد

أيام قليلة، ويهل العام الميلادي الجديد 2023، وكالعادة بدأ البحث عن أيام الأجازة خلال شهر يناير، سواء للعاملين بالقطاعين العام والخاص، أو الطلبة، وهو ما جعل الاجازات تتصدر مؤشر البحث جوجل، خاصة في مصر، خاصة انه يضم بضع أيام منها ما يخص العاملين، ومنها اجازة نصف العام الدراسي التي ينتظرها طلبة المدارس والجامعات.

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يومان رسميا أجازة في شهر يناير

يشهد شهر يناير المقبل، أكثر من مناسبة، ويوجد في الشهر يومان فقط من الإجازات الرسمية، إجازة الميلاد المجيد، ويوم 25 يناير ذكرى عيد الشرطة، وذكري ثورة 25 يناير.

ينتهي عام 2022 يوم السبت المقبل، وهو يوم أجازة اعتيادي، بينما يحل يوم 7 يناير عيد الميلاد المجيد، وهو اجازة رسمية، ويوافق عيد الميلاد المجيد يوم السبت، لذا من المتوقع أن ترحله الحكومة يومًا لأن السبت إجازة أسبوعية رسمية، أو إعطاءه كما هو دون ترحيله.

أما يوم الأربعاء 25 يناير، فهو عيد الشرطة المصرية وثورة يناير، ويرحّل مجلس الوزراء الإجازة إلى يوم الخميس 26 يناير، أو إعطاء العاملين بالدولة والقطاع الخاص يومين، لأن يوم 25 يناير يعتبر مناسبتين.

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أسباب احتفالات واجازات يناير

يأتي عيد الميلاد المجيد، وهو عيد مسيحي، للاحتفال بذكرى ميلاد المسيح، ويتم الاحتفال به في الكنائس التي تتبع التقويم اليوناني، مساء يوم 6 يناير، ويوم 7 يناير، وعلى الرغم من أن الكتاب المقدس لم يٌذكر فيه موعد ميلاد المسيح، إلا أنه تم تحديده من قبل آباء الكنيسة في ذلك اليوم.

وتم تحديد يوم 25 يناير عيدا للشرطة؛ من قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في قرار أصدره في فبراير 2009، وذلك تخليدا لذكرى لما حدث في محافظة الإسماعلية يوم 25 يناير 1952، التي سقط فيها 50 شهيدا، وأصيب فيها 80 جريح من رجال الشرطة المصرية، علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

ويتضمن اليوم ذكري ثورة 25 يناير 2011، التي أقيمت في عدد محافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة، وكانت نتيجة هذه الثورة تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، حيث أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان عن تخلي الرئيس عن منصبه، وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البلاد.

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اجازة منتصف العام لطلبة المدارس والجامعات

مع حلول يوم 28 يناير، تبدأ أجازة منتصف العام للموسم الدراسي 2022/2023 لطلاب المدارس والجامعات، وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2023.

وتستمر أجازة منتصف العام 15 يوما، وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي.

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9 أيام إجازات رسمية في يناير

- الجمعة 6 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

- السبت 7 يناير 2023 إجازة أسبوعية، وإجازة عيد الميلاد المجيد.

- الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية.

- السبت 14 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

- الجمعة 20 يناير إجازة أسبوعية.

- السبت 21 يناير إجازة أسبوعية.

- 25 يناير 2023 إجازة عيد الشرطة المصرية، وعيد ثورة 25 يناير.

- الجمعة 27 يناير إجازة أسبوعية.

- السبت 28 يناير إجازة أسبوعية.

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