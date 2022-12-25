تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

24 ساعة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة شهدتها القاهرة ومحافظات مصر، تسببت في شلل مروري بالكثير من مناطق القاهرة والشوارع الرئيسية في المحافظات.

خدمات أمنية لتسيير حركة المرور

في القاهرة دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات الأمنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية على طريق الواحات بعد تعطل توقف حركة السيارات من حدائق الأهرام بطول طريق الواحات بسبب مياه الأمطار.

واستعانت إدارة المرور وقوات الشرطة بسيارات شفط المياه التابعة لمحافظة الجيزة وأخرى من الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع المياه من الطريق لارتفاع منسوبها وتعطيلها حركة السيارات.

وتعمل القوات على تفويج السيارات وتسيير حركة المرور في الحارة البطيئة لتفادي الحوادث وانزلاق السيارات بسبب المياه.

من جانبها قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، فضلًا عن تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق بمختلف المحافظات.. كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.. الأمر الذى لاقى إستحسانًا ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

الاسكندرية.. تصريف متواصل لمياه الأمطار

وفي محافظة الاسكندرية، تابع محافظ الإسكندرية جهود الأجهزة التنفيذية فى تصريف مياة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء الأسكندرية وتحديدا غرب الإسكندرية .جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

تعطيل الدراسة

وفي محافظة البحيرة، ونظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب، قررت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق ٤ مراكز بالمحافظة وهى ( رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار )، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

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