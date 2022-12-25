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العربية دخلت في العمود|تفاصيل وفاة النائب مصطفى كامل الصادمة.. وهذا آخر ما فعله

وفاة النائب مصطفى
وفاة النائب مصطفى كامل

يوم عمل طبيعي داخل مجلس الشيوخ إلى أن انقلبت الأحداث رأساً على عقب بعد وفاة النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ داخل باحة المجلس في واقعة مريبة متعددة التفاصيل، بدأت بجلسة عادية من جلسات مجلس الشيوخ ، وبمجرد أن هم النائب بالمغادة تعرض لأزمة انتهت بوفاته في وقت قصير . 

تفاصيل وفاة النائب مصطفى كامل

النائب مصطفى كامل عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق، ذهب صباح اليوم لحضور الجلسة العامة بالمجلس كعادته، واستمر الجلسة حتى الانتهاء وغادر النائب مصطفى كامل وذهب ليستقل سيارته المركونة في باحة مجلس الشيوخ . 

ركب النائب سيارته وقبل أن يخرج من المجلس ، تعرض بشكل مفاجئ إلى غيبوبة سكر أفقدته الوعي ، فاصطدمت سيارته بعامود بالمجلس حيث لم يتمكن من السيطرة على السيارة . 

تم نقل النائب مصطفى كامل إلى مستشفى المعلمين ، وبعد الفحص تبين وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أنهت حياته ، وقد أبلغت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ذويه بوفاته . 

وعلى الفور انتقل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء المجلس، إلى مستشفى المعلمين لمتابعة حالة النائب مصطفى كامل . 

النائب مصطفى كامل 

بديل النائب مصطفى كامل 

وكان النائب مصطفى كامل، أحد الأعضاء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ  بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، و وفقا لقانون مجلس الشيوخ، فمن المقرر أن  يُعين رئيس الجمهورية، من يحل محل النائب الراحل مصطفى كامل، خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه. 

وبعد وفاة النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان السابق بالشيوخ ، ارتفع عدد الوفيات بمجلس الشيوخ الحالي إلى 6 حالات . 

النائب مصطفى كامل 

من هو النائب مصطفى كامل 

عين اللواء مصطفى كامل محمد محافظا لبورسعيد فى أول نوفمبر سنة 1999، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر ووصل قائدا لقوات الصاعقة ومديرا للكلية الحربية، و حصل على الدكتوراه فى العلوم العسكرية والسياسية .

وعمل اللواء مصطفى كامل نائبا لمحافظ الأسكندرية ولمحافظ القاهرة وقد تم التجديد بعد حركة تغيير وزارة عاطف عبيد في يونيو 2004

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