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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنباء متفرقة على السوشيال ميديا.. حقيقة وفاة عادل شكل

عادل شكل كبير مشجعي
عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

انتشرت أخبار عدة عبر صفحات السوشيال ميديا، عن وفاة كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، الشهير باسم " عادل شكل".

وانتشرت الأنباء على خلفية سقوط سور حديدي بأحد مدرجات صالة حسن مصطفى أثناء مباراة جمعت بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري مساء أمس.

صور تحدث بلبلة

وتم تداول صور لعادل شكل كبير مشجعي الاتحاد مصابًا بالحادث، بينما ادعت صفحات أخرى وفاته.

لكن هذه الأنباء، لم تتأكد حيث نفتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها تواصلت معه واطمأنت عليه.

وكتبت إحدى الصفحات: الحمدلله بعد اتصال تليفوني بصديقنا وحبيبنا《 عادل شكل》 اطمنا عليه ولا صحة لنبأ وفاته وهو بخير الحمدلله وجميع الجماهير بخير.

الصحة: لا وفيات

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، أن الإصابات في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس السوبر لكرة السلة وصلت إلى 27 حالة.

وأشار عبد الغفار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن هناك حالة وحيدة غير مستقرة بينما باقي الحالات كلها مستقرة.

ماذا حدث ؟

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة منذ قليل، انهيار مدرج جماهير زعيم الثغر خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي أثناء سقوط المدرج بصالة الدكتور حسن مصطفي، أسفر عن وقوع إصابات بين جماهير الاتحاد السكندري.

وذكرت تقارير صحفية، أن سوراً حديدياً انهار على الجماهير، ووصلت سيارتا إسعاف لوقوع بعض الإصابات، حيث طالب مشجعون بإلغاء المباراة وهو ما حدث بالفعل.

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