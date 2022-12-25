الأهلي وسموحة.. سبب خسارة كولر لـ 5 لاعبين دفعة واحدة

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة ومرتقبة اليوم أمام نادي سموحة في الدوري الممتاز بحثًا عن تثبيت صدارة ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة، على ستاد وي السلام، بالقاهرة، في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

الأهلي من أجل الصدارة وسموحة هربًا من الغرق

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين فقط عن وصيفه الزمالك، بينما يأتي فيوتشر ثالثًا بـ 19 نقطة والاتحاد بـ 18 وبيراميدز بـ 17 نقطة.

ويحاول الأهلي ضمان الابتعاد بالصدارة من خلال الفوز على سموحة للوصول إلى النقطة 25، حيث سيضمن على أقل تقدير الحفاظ على فارق النقطتين مع الزمالك.

أما نادي سموحة يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط في بداية هي الأسوأ على الإطلاق للنادي، وبفارق نقطة وحيدة عن متذيل الجدول.

وسيكون حتمًا على نادي سموحة الظفر بـ النقاط الثلاثة أو تجنب الخسارة حتى لا يتقهقر في قاع الترتيب.

مأزق الإصابات

وتعرض ظهير أيمن النادي الأهلي أكرم توفيق لإصابة قوية في الركبة على هامش مران الفريق وأثبت التشخيص المبدئي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومازال لاعب وسط النادي الأهلي عمار حمدي بعيدًا عن المشاركة على خلفية تعرضه لإصابة سابقة في الرباط الصليبي.

ويغيب عن قائمة المدير الفني مارسيل كولر أيضًا كل من بيرسي تاو الذي تتكرر إصابته بشكل مقلق، بالإضافة إلى الجناح طاهر محمد طاهر.

بينما مازال محمد محمود لاعب خط وسط النادي الأهلي يسجل غيابات متتالية عن الفريق، لأسباب فنية حيث أن المدير الفني ليس لديه قناعات بإمكانيات اللاعب.

وعلى الجانب المقابل يستعيد الأهلي في مباراة اليوم لاعبه محمد محمود في الدفاع، بعد عقوبة الإيقاف وغيابه في الجولة الماضية أمام فاركو.

مباريات اليوم في الدوري

وقبيل مباراة الأهلي اليوم سيلتقي نادي الزمالك نظيره "المقاولون العرب"، على ملعب المقاولين في تمام الساعة الخامسة مساء، بينما يلتقي النادي الإسماعيلي مع نظيره المصري في ديربي قناة السويس في تمام الساعة 3 م.