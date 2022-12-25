عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي وسموحة.. سبب خسارة كولر لـ 5 لاعبين دفعة واحدة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة ومرتقبة اليوم أمام نادي سموحة في الدوري الممتاز بحثًا عن تثبيت صدارة ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة 

وتقام مباراة الأهلي وسموحة، على ستاد وي السلام، بالقاهرة، في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

الأهلي من أجل الصدارة وسموحة هربًا من الغرق 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين فقط عن وصيفه الزمالك، بينما يأتي فيوتشر ثالثًا بـ 19 نقطة والاتحاد بـ 18 وبيراميدز بـ 17 نقطة.

ويحاول الأهلي ضمان الابتعاد بالصدارة من خلال الفوز على سموحة للوصول إلى النقطة 25، حيث سيضمن على أقل تقدير الحفاظ على فارق النقطتين مع الزمالك.

أما نادي سموحة يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط في بداية هي الأسوأ على الإطلاق للنادي، وبفارق نقطة وحيدة عن متذيل الجدول.

وسيكون حتمًا على نادي سموحة الظفر بـ النقاط الثلاثة أو تجنب الخسارة حتى لا يتقهقر في قاع الترتيب.

مأزق الإصابات 

وتعرض ظهير أيمن النادي الأهلي أكرم توفيق لإصابة قوية في الركبة على هامش مران الفريق وأثبت التشخيص المبدئي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومازال لاعب وسط النادي الأهلي عمار حمدي بعيدًا عن المشاركة على خلفية تعرضه لإصابة سابقة في الرباط الصليبي.

ويغيب عن قائمة المدير الفني مارسيل كولر أيضًا كل من بيرسي تاو الذي تتكرر إصابته بشكل مقلق، بالإضافة إلى الجناح طاهر محمد طاهر.

بينما مازال محمد محمود لاعب خط وسط النادي الأهلي يسجل غيابات متتالية عن الفريق، لأسباب فنية حيث أن المدير الفني ليس لديه قناعات بإمكانيات اللاعب.

وعلى الجانب المقابل يستعيد الأهلي في مباراة اليوم لاعبه محمد محمود في الدفاع، بعد عقوبة الإيقاف وغيابه في الجولة الماضية أمام فاركو.

مباريات اليوم في الدوري 

وقبيل مباراة الأهلي اليوم سيلتقي نادي الزمالك نظيره "المقاولون العرب"، على ملعب المقاولين في تمام الساعة الخامسة مساء،  بينما يلتقي النادي الإسماعيلي مع نظيره المصري في ديربي قناة السويس في تمام الساعة 3 م.

  

النادي الأهلي نادي سموحة ترتيب الدوري المصرى مباراة الاهلي وسموحة الأهلى موعد مباراة الأهلي وسموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

خلال أيام.. 4 نجوم يرحلون عن الأهلي مجاناً

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. سقوط أمطار غزيرة خلال ساعات على تلك المناطق

الصناعات الهندسية: 1500 مصنع تدار على أعلى مستوى وبأيدي عمال مصر

تهديد للحياة.. لماذا تعد عاصفة أمريكا الثلجية الأسوأ منذ عقود؟

جنرال أمريكي يكشف المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية

خوفًا من كورونا.. صيني يتناول طعامه بمنقار مثل الطيور|شاهد

بعد فسخ عقده.. الوداد المغربي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

فيديو

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ