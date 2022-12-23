كشفت خيانة 1000 رجل.. حيلة بسيطة تفضح الزوج أمام زوجته؟

الخيانة الزوجية من أكثر الأمور التي تدمر العلاقة بين الزوجين مهما كانت حياتهم سعيدة وجميلة، إذ أنه في حال زُرع الشك داخل قلب الزوجة حيال خيانة زوجها لها حتى ولو عن طريق محادثات الإنترنت فقط امر يقضي على تلك السعادة.

أثارت إحدى السيدات حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت التريند بقدرتها على كشف أكثر من 1000 رجل يرغبون في خيانة زوجاتهم عبر الإنترنت…

سيدة تكشف خيانة أكثر من 1000 رجل لزوجاتهم

استوحت السيدة البريطانية مادلين فكرة الكشف عن خيانات الأزواج من إحدى البرامج القديمة التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالخيانة الزوجية، فقررت أن تسلك هذا الطريق عام 2018 ليكون مصدر رزق لها.

تعمل السيدة مادلين منذ عام 2018 على الإيقاع بالرجال الراغبين في خيانة أزواجهم عبر الإنترنت، مقابل الحصول على مبلغ 35 دولار أي ما يقابل 865 جنيه مصري.

حيلة الايقاع بالزوج الخائن عبر الانترنت

تقوم السيدة البريطانية مادلين، البالغة من العمر 35 عام، بالاتفاق مع الزوجة الراغبة في اكتشاف خيانة زوجها مقابل المبلغ المالي، ثم استهداف الزوج عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تبدأ في محادثته الكترونيًا.

تجيد مادلين جيدًا التعامل مع جميع شخصيات الرجال المختلفة، مهما كان شخصيته ذكية أو حريصة، فلها أساليب خاصة للإيقاع به، فبعد أن تستهدف الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف أمره أمام زوجته على الفور في حال استجاب لها لتعرف أن زوجها يتصيد النساء عبر الانترنت، وذلك وفقًا لـ « ديلي ستار » البريطانية.