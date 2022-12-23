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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ذئب يرتدي ثوب الفضيلة.. ضبط طبيب شهير في المطار تعدى على مريضة

صدى البلد

لم يردعه ضميره المهني، خان القسم الذي أقسمه يوم أن ارتدى البالطو الابيض، وبدلا من احترام آداب المهنة السامية، أطلق طبيب النساء الشهير العنان لشهواته لينهش في أعراض النساء من زبائن عيادته الخاصة بمدينة نصر، بعد أن يقوم بتخديرهن.

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طبيب النساء تعدى جنسيا على المريضة

شعرت الشابة “آيه” بآلام في منطقة أسفل البطن، تكررت أكثر من مرة، وفي شهر اكتوبر الماضي، توجهت إلى عيادة طبيب النساء الشهير بمدينة نصر "محمد.ف"، الذي لجأ إلى تخديرها أثناء توقيعه الكشف عليها.

بعدما استفاقت الفتاة، شعرت بأعراض غير طبيعية، وتهدل في ملابسها، لتكتشف أن الطبيب تعدى عليها جنسيا أثناء وقوعها تحت تأثير المخدر.

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خناقة انتهت بتحرير محضر

بعد ان استجمعت الفتاة قواها، واجهت الطبيب بما تشعر به، الذي حاول إنكار ما حدث، إلا أن وجود سائل لزج في بعض أماكن عفتها أكد شكوكها، فبدأت في الصياح في وجه الطبيب، الذي حاول السيطرة على غضبها بتكميم فمها، ليتبادل الثنائي الصفعات قبل أن يطردها الطبيب من العيادة.

توجهت آية إلى قسم ثالث مدينة نصر، وحررت محضرا بتعرضها للاعتداء الجنسي من طبيب أمراض نساء وتوليد شهير في مدينة نصر، بعد أن لجأ إلى حقنها بمادة مخدرة غابت بعدها عن الوعي.

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تحرك أمني سريع

عقب تلقي البلاغ من الفتاة بتضررها من الطبيب، تحركت قوة أمنية لاستدعاء الطبيب لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه، وكانت المفاجأة بهروبه خارج مصر بعد الواقعة مباشرة.

طوال شهرين تم عمل التحريات اللازمة، التي جاءت مؤيدة لما ادلت به الفتاة، وأن الطبيب واقعها جنسيا بدون رضاها، وتم تحويل المحضر للنيابة العامة، التي قررت ضبط وإحضار الطبيب المذكور.

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ضبط الطبيب في المطار وبدء التحقيقات

بعد مرور شهرين كاملين على الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب المتهم، في المطار، أثناء عودته إلى مصر، حيث تم إدراج اسمه ضمن ترقب الوصول على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، المقيدة برقم 9381 لسنة 2022، إضافة إلى استدعاء المجني عليها لسماع اقوالها ومواجهتها مع الطبيب المتهم.

ذئب يرتدي ثوب الفضيلة ضبط طبيب شهير تعدي جنسيا طبيب النساء قسم ثالث مدينة نصر

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