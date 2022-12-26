عشان تاكل انت وعيالك.. مبادرة "أبو أنس" لبيع أرجل الفراخ والبيض ببلاش

تصدرت أرجل الفراخ، محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول العديد من المنشورات حول فوائدها الغذائية وأسعارها الاقتصادية.

عقب رواجها على مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين، قام عدد من التجار باستغلال هذا الأمر برفع أسعار أرجل الفراخ ليصل سعر الكيلو 20 جنيها.

أرجل الفراخ ببلاش

على الجانب الآخر وردا على استغلال بعض التجار، قام التاجر أبو أنس صاحب مبادرة أرخص فراخ في مصر، بطرح مبادرة جديدة لبيع أرجل الفراخ ببلاش مع كل فرخة يتم شرائها من المحل.

هذا بالإضافة إلى طرح البيض ببلاش وعدد من السلع التموينية كالزيت أو المكرونة أيضا، كهدايا عند شراء الفرخة التي يبيعها بـ 25 جنيه فقط تحت شعار: “عشان تاكل أنت وعيالك”.

مبادرة أبو أنس

فراخ أبو أنس بـ 10 جنيه

وتصدر أبو أنس، السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، عقب طرحه مبادرة لبيع الفرخة بـ10 جنيهات فقط، الأمر الذي خلق حالة من الجدل لدى الجميع، مع طرح تساؤلات حول حالة تلك الفراخ والبيض، وهل هي فراخ ميتة يسعى للتخلص منها أم أن هناك سببًا آخر.

وظهر في فيديو تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب يدعى محمد، وشهرته أبو أنس أو محمد سمكة، يقف أمامه عدد كبير من السيدات ينادين باسمه للشراء، مؤكدا أنه يبيع الفرخة بـ10 جنيهات فقط، وأن الأسعار لديه تبدأ من 10 جنيهات، و 20، و30، حسب حجم الفرخة.

فراخ

كما شدد أبو أنس على أن الهدف الأساسي هم البسطاء، خاصة أن الفراخ تمثل البروتين الأساسي للغلابة، موضحا أنه يبدأ يومه من الثامنة صباحا، وأنه يقدم لزبائنه هدايا تتمثل في "زيت ومكرونة" لمن تشتري أكثر من فرخة: "بنضحي، خلي الناس تأكل".

فوائد أرجل الفراخ

على صعيد آخر، استعرض المعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة والسكان، فوائد أرجل الدجاج التي تعد بدائل غذائية غنية بالبروتين واقتصادية من الناحية المادية، في ظل ارتفاع أسعار الدجاج واللحوم.

وأوضح المعهد القومي للتغذية، في منشور له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من المصادر غير المكلفة والغنية بالبروتين هي أرجل الدجاج، حيث إنها غنية بالبروتين، والسعرات الحرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر أرجل الدجاج 106 سعرات حرارية.

وتابع المعهد القومي للتغذية، أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرة حرارية، كما تحتوي أرجل الدجاج على البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.

ومن فوائد أرجل الفراخ أيضا، أنها غنية بالكولاجين الضروري، لتجديد خلايا البشرة، تأخير علامات الشيخوخة، الحفاظ على صحة الشعر والأظفار، ومنح الغضاريف المرونة التي تساعد المفاصل المتصلة بها على الحركة ما يساعد على تخفيف آلام المفاصل.