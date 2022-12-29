ستحدث الليلة.. السماء تتزين بظاهرة فلكية استثنائية في وداع عام 2022| شاهد

تشهد السماء مساء اليوم الخميس، ظاهرتين فلكيتين في نفس التوقيت يمكن ان نشاهدها بالعين المجردة في حدث وداعي لعام 2022.

وبحسب ما قاله المهندس ماجد ابو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، اننا سنشهد اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة باتجاه في الجنوب الغربي حيث سيفصل بينهما 1.2 درجة من بعضهما البعض ولن يكونا قريبين بهذه المسافة مرة أخرى حتى عام 2024.





اقتران القمر بكوكب المشتري



عطارد والزهرة يظهران قرب بعضهما على قبة السماء لأنهما على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا إلا أنهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء، ففي الوقت الحاضر عطارد اقرب إلى الأرض مقارنة بالزهرة.

أما الظاهرة الثانية.. فستكون اقتران القمر بكوكب المشتري في منظر بديع حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين حيث يرصدان عاليًا بإتجاه الافق الجنوبي، سيحدث هذا الاقتران والقمر بعمر ستة أيام وهو ألمع بقعة في سماء الليل.

ويعتبر كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بـ " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب الكوكب.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجرام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.