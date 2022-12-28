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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفروا نفقًا بطول 10 أقدام.. لصوص يسرقون الذهب من أحد بنوك الهند|تفاصيل

نفق
نفق

حفر اللصوص نفق بطول 10 أقدام تحت مصرف في الهند لسرقة ذهب تقدر قيمته بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.

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وحسبما ذكرت وكالة «بي بي سي» البريطانية، قد تم حفر الممر، الذي يبلغ عرضه نحو أربعة أقدام، بجوار فرع بهاوتي لبنك الدولة الهندي في أوتار براديش.


وزحف المجرمون عبر النفق، ويُقال إنهم كانوا قد عطلوا نظام الإنذار في 23 ديسمبر. 

كذلك وجهوا كاميرا المراقبة الوحيدة بعيداً عنهم، ثم فتحوا غرفة الخزانة باستخدام أداة قطع تعمل بالغاز تشبه موقد اللحام قادرة على اختراق المعدن.


ولا تزال الشرطة تحقق في تلك الواقعة، لكن هناك اعتقاداً بأن العملية قد تمت بمساعدة شخص من داخل المصرف على معرفة وطيدة ببناء المصرف وتكوينه المعماري.

 وتوضح الصور مدخل النفق الصغير.. وذكر مدير المصرف أن هناك 29 شخصاً قد حصلوا على قروض مقابل الذهب بقيمة أكبر من 10 ملايين روبية هندي.


إلى ذلك، أشار مسئولون هنود خلال الشهر الماضي، إلى اختفاء 195 كيلوجراماً من الحشيش من قسم شرطة بسبب أكل الجرذان له.. وذكر المسئولون أن «الجرذان الشجاعة» قد «دمرت» الكمية أثناء تخزينها. 

وقال القاضي سانجاي تشاودري: «إن الجرذان حيوانات صغيرة الحجم، ولا تخشى الشرطة.. ومن الصعب أن نحمي المخدرات منها».

الهند ذهب

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