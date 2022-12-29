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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قلق وترقب.. مرض غامض يهدد الشعب المرجانية في تايلند

الشعب المرجانية
الشعب المرجانية

انتشرت علامات صفراء اللون على الشعب المرجانية في تايلند نتيجة لبكتيريا قاتلة ظهرت وقد تسبب اختفاء الشعب مما يؤثر على البيئة.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، كان لانتشار ما يعرف بـ«الشرائط الصفراء»، وهو مرض رصد للمرة الأولى عام 2021 في مقاطعة تشونبوري (جنوب شرق)، دور في تذكير تايلند بخطر التغير المناخي على التنوع البيولوجي البحري لتايلند. 

وتوضح عالمة المحيطات لاليتا بوتشيم التي تعمل في هيئة الموارد البحرية والساحلية التابعة لوزارة البيئة والموارد البحرية، أن العلماء اكتشفوا في هذه المنطقة السياحية الواقعة بين جزيرة سماي سان ومدينة باتايا أثراً لشعاب مرجانية متضررة على مساحة تتخطى كيلومترين مربعين.


ويتزايد قلق العلماء من الانتشار السريع للمرض بسبب عدم وجود أي علاج معروف يقضي على البكتيريا التي رصدت للمرة الأولى في فلوريدا خلال تسعينات القرن العشرين. 

وتطرح تساؤلات أخرى في شأن وصول المرض إلى تايلند، إذ يمكن أن يكون مرتبطاً بالصيد الجائر أو التلوث أو ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الذي يتسبب في إضعاف تركيبة الشعاب المرجانية، بحسب الخبراء في المجال. 

وتحرك المدافعون عن البيئة من خلال عمليات غوص تهدف إلى رصد الشعاب المرجانية المريضة وجمعها، ثم نقلها إلى مختبرات يحاول فيها الباحثون كشف الغموض المحيط بالبكتيريا.


وفي انتظار الحلول المروجة، يستعين الباحثون بغواصين متطوعين لمساعدتهم على رصد الشعاب المرجانية المدمرة.

الشعب المرجانية البيئة

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