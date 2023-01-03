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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار على نويبع ورفع حالة الطوارئ القصوى

امطار نويبع صورة
امطار نويبع صورة أرشيفية

شهدت مدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار متوسطة تصحبها برق ورعد شديد، مع تكاثف السحب فوق سماء المدينة، مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورفعت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى تزامنًا من عدم استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد.

وشهدت مدن محافظة جنوب سيناء تقلبات مفاجأة  في حالة الطقس، وتساقط الأمطار والثلوج على مدينة سانت كاترين، ولم تتأثر حركة الملاحة والأنشطة بالموانئ البحرية في المحافظة  بالتغيرات في الأحوال الجوية ولم تصدر هيئة موانئ البحر الأحمر حتى الآن أي بيان عن توقف حركة الملاحة البحرية. 

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الأحوال الجوية، و فتح خط ساخن مع كل مدينة للتواصل مع غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ مفاجئة.

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اخبار نويبع سقوط امطار طقس حالة الجو

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