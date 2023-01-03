إجراءات عاجلة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تفشي كورونا

قالت لجنة الأمن الصحي في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت علي نهج منسق لمواجهة وضع فيروس كورونا المتغير.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت لجنة الأمن الصحي في الاتحاد الأوروبي، إنه يشمل تداعيات السفر المتزايد من الصين.

وكشفت مسؤولة الشؤون الصحية في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس، أن "اللجنة عملت على إجراءات مستهدفة تشمل اختبارات ما قبل السفر للمسافرين القادمين من الصين وتكثيف مراقبة مياه الصرف الصحي وزيادة الرقابة المحلية".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات في هذا الشأن يوم الأربعاء.