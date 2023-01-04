نشرة المرأة.. خارق في محاربة الخلايا السرطانية| نوع مهمل من الشاي يغفله الكثيرون.. أول صور لـ بلوجر آمال بعد ولادتها برفقة زوجها

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

نشرت البلوجر أمال أبو المجد الشهيرة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بعد وضع مولودها .

وكان قد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، فيديو للبلوجر أمال أبوالمجد الشهيرة بوقعة السحل والضرب وهى حامل في الشهور الأولى من زواجها أحمد جوبا.

ولكن فاجأت البلوجر أمال أبو المجد، متابعيها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بنشرها فيديو جديدًا يجمع بينها وبين زوجها احتفالا باستقبالهما مولودهما الجديد وبعد ما انهالت عليها التعليقات من متابعيها: "إزاى رجعتيلو بعد ما ضربك.. ده كان موضع فيك عشان التريند".

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول ثلاث إلى ست بيضات أسبوعياً مرتبط بخفض ضغط الدم أظهرت الأبحاث أن ارتفاع استهلاك البيض مرتبط بانخفاض الضغط الانقباضي والانبساطي والشرياني.

فوائد صحية عديدة لتناول كوب من الشاي الأزرق فهو يحتوي على مستويات عالية من الأنثوسيانين المضاد للأكسدة.. ويحتوي على خصائص طبية ومعززة للصحة.

يعد القولون من أشهر المشكلات الصحية المؤرقة للجميع وتكاد تكون مزمنة ولكن ما لايعرفه كثيرون أن وصفة بذور الكتان فعالة فى علاج القولون وتطهيره .

وفقا لموقع express.co.uk أوضح الدكتور لي: "المركبات المضادة للأكسدة في الشاي تقاوم السرطان ، فهي تعمل على تجويع الخلايا السرطانية وتقتلها ، كما تقضي على الخلايا الجذعية السرطانية.

يعد القولون من أشهر المشكلات الصحية المؤرقة للجميع وتكاد تكون مزمنة ولكن ما لايعرفه كثيرون أن وصفة بذور الكتان فعالة فى علاج القولون وتطهيره .