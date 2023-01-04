بعد سحلها وضربها وهي حامل.. أول صور لـ«البلوجر» أمال بعد ولادتها برفقة زوجها

نشرت البلوجر أمال أبو المجد الشهيرة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بعد وضع مولودها .

وكان قد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، فيديو للبلوجر أمال أبوالمجد الشهيرة بوقعة السحل والضرب وهى حامل في الشهور الأولى من زواجها أحمد جوبا.

ولكن فاجأت البلوجر أمال أبو المجد، متابعيها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بنشرها فيديو جديدًا يجمع بينها وبين زوجها احتفالا باستقبالهما مولودهما الجديد وبعد ما انهالت عليها التعليقات من متابعيها: "إزاى رجعتيلو بعد ما ضربك.. ده كان موضع فيك عشان التريند".

وبعض التعليقات التى واجهتها البلوجر امال ابو المجد ، من مهاجمتها نشرت من جديد منذ دقائق فيديو يكشف روجعها لزوجها احمد جوبا بكتب كتاب جديد قائلة: "كتبنا كتابنا وسط الصحاب والأقارب بس بعد انفصال وطلاق رسمي ٣ شهور وسبق ونزلت ورقه طلاقي ويشهد ربنا إني من ساعه ما اطلقنا مجبناش سيرة بعض على السوشيال ميديا ولا بالخير ولا بالشر و من شهر ردني وقفلنا علينا بابنا وبيتنا والحمد لله عيشين في سعاده واستقرار ومفيش حاجة في حياتنا هتنزل غير المناسبات وشكرًا للدعاوي بس عشان الجواز اشهار نزلت مش اكتر ولا تريند ولا قرف عشان الناس المريضة".