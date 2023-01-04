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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بينها القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن اليوم يستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، ولكن كمياتها تكون أقل من أمس، خاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أنه من المتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، معها فرص لسقوط الأمطار ما بين المتوسط إلى الخفيف على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتصل إلى المناطق الداخلية مثل: بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من خليج السويس ومدن القناة، ولكنها خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابعت أن اليوم تستمر إنخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، لافتة إلى أن الصغري خلال فترات الليل تصل ما بين ال10 إلى ال11 درجة مئوية، لكن خلال فترة النهار تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء، خاص خلال سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد البحر المتوسط إمتداد منخفض جوي كتل هوائية شمالية سقوط الأمطار القاهرة الكبرى

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