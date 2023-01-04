طقس بارد وشبورة مائية.. تعرف على خريطة سقوط الأمطار اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على البلاد، خلال الطقس اليوم، الأربعاء، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وحول مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري فرص أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 50% لـ 60%، وتشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن الشبورة المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الطقس اليوم، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات.