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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

برج الدلو
برج الدلو

يحتفل مواليد برج الدلو بأعياد ميلادهم  من 21 يناير إلى 19 فبراير، يتمتع برج الدلو بشخصيتهم المختلفة عن غير  الأبراج الأخرى.
كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن  توقعات 2023 لمواليد برج الدلوعلى مختلف الأصعدة.

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توقعات برج الدلو 2023 

 


توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي:

- إذا كنت متزوجا: هذا العام تبدو متعطشا للتجديد، ويدفعك ذلك للنظر في علاقتك بشريك حياتك أو حياتك اليومية بشكل مختلف. قد تبدأ مرحلة جديدة يسودها التفاهم حول المستقبل ومشاريع مشتركة، فقط من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر.. لا تتسرع في الغضب وكن أكثر استعدادا للتسامح والتمسك بالطرف الآخر.
- إذا كنت سينجل : هذا العام مثالي لتقلب صفحة الماضي وتتخلص من ذكرى حب سابق. من أول العام وحتى 25 مارس، وأيضا سبتمبر ونوفمبر.. لديك طاقة عاطفية ومن السهل أن تتبع مشاعرك، وتقع في الحب، لكن الغيرة قد تنغص عليك حياتك في بعض الأوقات خاصة في يونيو ويوليو وأكتوبر وديسمبر.. حينئذ تعاني من تشوش عاطفي وتقلبات، ومن المهم أن تصبر.
توقعات برج الدلو على الصعيد المهني والمالي:

من أول العام حتى 16 مايو: "المشتري" بمنزل العلاقات يقوي معنوياتك، وقد يقدم لك ضربات حظ. عموما، تركز على صقل أساسيات عملك أو مشروعك، وتحدد تطلعاتك والاتجاه الذي تريد انتهاجه في عملك.. ستكون هذه الفترة مثالية أيضا لبدء مرحلة جديدة في عمل أو دراسة.
ابتداء من 7 مارس لآخر العام: "زحل" بمنزل المال.. كن واقعيا في مصاريفك، ولا تغامر في مشاريع خيالية.
من 17 مايو لآخر العام: "أورانوس" و"المشتري" قد يدفعانك لفسخ عقد أو للدخول في مجال مهني جديد، فقط من المهم ألا تغادر مكانك بسبب نزوة وعليك بدراسة عاقبة أي قرار.   
توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي:
عام 2023 يمثل مرحلة تجديد بالنسبة لك.. استفد من الحالة الفلكية الجيدة من أول السنة إلى 16 مايو، تستطيع في هذا الوقت أن تسيطر على نمط حياتك، وتضع نظاما صحيا لحياتك، وترى نفسك بشكل مختلف.

 

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