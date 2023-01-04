عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجانأ.. توزيع لحوم على 250 أسرة بكنيسة أبي سيفين بالعصارة بأهناسيا

توزيع لحوم ببني سويف
توزيع لحوم ببني سويف

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف احتفالية، بمناسية العام الميلادى الجديد 2023، لتوزيع 500 كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيسة ابى سيفين بالعصارة مركز أهناسيا فى محافظة بني سويف.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية  التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

محافظ بني سويف: تبطين 608 كم من الترع بتكلفة 1.5 مليار جنيه

شريان الحياة للإمبراطورية الشاسعة.. كيف بنى الرومان القدماء الطرق؟

وحضر الاحتفالية كلا من  ايمن عطوه، مدير إدارة التضامن الاجتماعي باهناسيا، والقمص ابرام نبيل، كاهن كنيسة ابي سيفين بالعصاره بأهناسيا.

وقالت أمل ابوعزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، انه تم توزيع 500 كيلو لحوم على 250 أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدة على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأفاد شعبان، بأن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

بني سويف رمضان التحالف الوطني محافظة بني سويف مرضى القلب العام الميلادى الجديد التضامن رئيس الجمهورية مديرية التضامن الاجتماعي مركز اهناسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الدولار يواجه أزمة كبيرة في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي|ماذا يحدث

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

بنك مصر يصدر شهادة ادخار بعائد 25% لمدة عام

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف: انضمام أعضاء جدد لوثيقة توحيد العمل الأهلي

ترشيحاتنا

أول تصرف من كريستيانو بعد ارتداء ملابس النصر السعودي.. تعرف عليه

قرار جديد في الأهلي بسبب أكرم توفيق ومصطفى شوبير

تحدي واضح.. قاعدة أمريكية بسوريا تتعرض لقصف صاروخي

مصر تدين تفجير سيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال

باتشيكو يتولى بيراميدز والإعلان خلال ساعات

الرابع.. كريستيانو رونالدو ضمن قائمة محترفي أوروبا في الأندية العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. سوسن بدر تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

استغلوا طفولتهما.. روميو وجولييت يقاضيان الشركة المنتجة بسبب تصويرهما في مشاهد مثيرة

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

سعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

فيديو

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

حقيقة تعطيل الدراسة.. موجة طقس سيء تضرب جميع أنحاء الجمهورية

سعر الدولار في البنوك ومفاجأة في أسعار الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ