مجانأ.. توزيع لحوم على 250 أسرة بكنيسة أبي سيفين بالعصارة بأهناسيا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف احتفالية، بمناسية العام الميلادى الجديد 2023، لتوزيع 500 كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيسة ابى سيفين بالعصارة مركز أهناسيا فى محافظة بني سويف.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وحضر الاحتفالية كلا من ايمن عطوه، مدير إدارة التضامن الاجتماعي باهناسيا، والقمص ابرام نبيل، كاهن كنيسة ابي سيفين بالعصاره بأهناسيا.

وقالت أمل ابوعزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، انه تم توزيع 500 كيلو لحوم على 250 أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدة على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأفاد شعبان، بأن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.