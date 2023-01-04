شركة Dell تكشف النقاب عن كمبيوتر Alienware M18 .. اعرف السعر والمواصفات

كشفت شركة "ديل" Dell عن أجهزة لاب توب مخصصة لألعاب الفيديو خلال بدء فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في دورة 2023 (CES)

وفقًا لتقرير موقع notebookcheck قدمت ديل Dell مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تخاطب محبي ألعاب الفيديو ومن أهمها حاسوب Alienware M18 وهو عبارة عن جهاز مخصص لألعاب الفيديو لذلك يأتي مع شاشة ضخمة مقاس 18 بوصة وهي المرة الأولى التي تقدم فيها شركة "ديل" الفرعية Alienware شاشة مقاس 18 بوصة منذ عام 2015 مع أجهزة Alienware m15 و Alienware m17.

ويتميز حاسوب Alienware m18 بلغة تصميم رائعة وجديدة مع لون القمري الغامق Dark Metallic Moon مع غطاء من الألمنيوم كما أن الداخلي المصبوب من الألمنيوم والمفصلات المحسّنة يدعمان الشاشة الكبيرة ولكن ديل لم تعلن صراحة عن وزن الجهاز.

يوفر الطراز Alienware m18 خيارات عرض Dolby Vision بما في ذلك 18 بوصة، بدقة (2560 x 1600) مع جودة QHD+ تردد 165 هرتز، أو شاشة مقاس 18 بوصة أيضا مع دقة (1920 x 1200) وجودة FHD+ تردد 480 هرتز، وكلاهما يدعم التبديل الديناميكي للشاشة أو Optimus المتقدم .

تم تصنيف كلتا الشاشتين مع درجة سطوع 300 شمعة لكل متر مربع وتغطية التدرج اللوني 100٪ DCI-P3. تزعم شركة ديل Dell أن حاسوب Alienware m18 سيوفر كاميرا ويب عالية الدقة 720 ميجابيكسل، مع استخدام الأشعة تحت الحمراء لعمليات تسجيل الدخول التابعة لـ Windows Hello.

من الناحية التقنية يقدم حاسوب ديل Alienware m18 مجموعة متنوعة من خيارات المعالجات من Intel Raptor Lake-HX بدءا من Core i7-13650HX و Core i9-13980HX. يوفر الكمبيوتر المحمول أيضًا معالج Ryzen 7000 وخيارات معالج من Nvidia و AMD GPU من الجيل التالي.

ويمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية للجهاز من قبل المستخدم ، ويمكن تزويد الكمبيوتر المحمول بسعة تصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي نوع DDR5-4800. تتوفر أربع فتحات M.2 NVMe يمكنها إجراء تكوينات تخزين تصل إلى 9 تيرابايت.

سيتم إطلاق Alienware m18 لأول مرة بالأسواق العالمية في الربع الأول من العام الحالي بخيارات معالجات من Intel و Nvidia وبسعر يبدأ من 2899 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 76695 جنيهاً مصرياً.. وسيتم طرح إصدار أرخص ثمنا يبدأ من 2099 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 55530 في وقت لاحق.

ستتوفر الإصدارات المستندة إلى معالج AMD من Alienware m18 في الربع الثاني من عام 2023، وستتاح الأسعار بمجرد اقتراب وصوله إلى الأسواق.