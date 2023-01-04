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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست مكالمة هاتفية.. الجيش الأوكراني يكشف السبب الرئيسي وراء هجوم دونيتسك المدمر

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن استخدام القوات الروسية للهواتف المحمولة لم يكن السبب الرئيسي في تحديد موقعهم في ماكيفكا، مما أدى إلى هجوم مدمر في منطقة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرجي تشيرفاتي: “بالطبع، استخدام الهواتف مع تحديد الموقع الجغرافي هو خطأ. لكن من الواضح أن هذه القصة تبدو سخيفة بعض الشيء”.

ويبدو أن وزارة الدفاع الروسية تلقي باللوم على الجنود أنفسهم في الضربة الأوكرانية، قائلة إن "السبب الرئيسي" للحادث هو الاستخدام الواسع النطاق للهواتف المحمولة من قبل الجنود الروس "على عكس الحظر"، مما سمح لأوكرانيا "بتعقب وتحديد إحداثيات مواقع الجنود ".

كما عدلت روسيا تقديراتها لعدد القتلى من الجنود ، من 63 إلى 89.

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وقال تشيرفاتي: "إن نشر مثل هذه المجموعات الكبيرة من الأشخاص الذين تم حشدهم حديثًا - يعني عدم تدريبهم بشكل جيد ، وعدم التنسيق بشكل كبير، الأشخاص في غرف كبيرة غير مناسبة للإيواء في حالة الخطر ، هو عذر ضعيف للغاية."

وأضاف: "بالطبع، هذا خطأ من الروس، وأعتقد أنهم الآن منخرطون في البحث عن من يقع عليه اللوم. إنهم يلقون باللوم على بعضهم البعض.

السبب الرئيسي

وقال تشيرفاتي: “من الواضح أن استخدام الهواتف لم يكن السبب الرئيسي. والسبب الرئيسي هو أنهم لم يتمكنوا من نشر هؤلاء الأفراد سراً. واستفدنا من ذلك ، بعد أن رصدنا الهدف بقوة ودمرناه ".

وتم استخدام أربعة صواريخ من قاذفات هيمارس أمريكية الصنع في الضربة على ماكيفكا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا القوات الروسية ماكيفكا دونيتسك

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