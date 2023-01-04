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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخطت نصف المليون.. سعر شنطة جورجينا في آخر إطلالة يثير الجدل |شاهد

جورجينا
جورجينا

نشرت جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

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وتألقت جورجينا ، بشورت قصير باللون الأبيض ونسقت معه سويت شيرت رياضي باللون الابيض ايضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وأكملت جورجينا، إطلالتها بشنطة أنيقة ولافتة باللون الرمادي الفاتح من ماركة hermes gris، وبلغ سعرها 785 ألف جنيه مصري .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها. 

وإليكم صور جورجينا 

جورجينا كرستيانو رونالدو صور جورجينا سعر شنطة جورجينا اطلالات جوروجينا

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