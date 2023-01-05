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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع 6 جنيهات| قفزة كبيرة بسعر الدينار الكويتى اليوم الخميس

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتي  ببداية تعاملات اليوم الخميس 5يناير، بعدما ارتفاع صباح أمس الأربعاء  بنحو 6 جنيهات،وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

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أسعار صرف الدينار الكويتي

 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 86.05 جنيه للشراء، مقابل 86.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 86.76 جنيه للبيع، و86.95 جنيه للشراء

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري  86.76 جنيه للبيع، و  86.92 جنيه للشراء


سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول 87.67 جنيه، و 86.26 جنيه للشراء


سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 86.09 جنيه للبيع، 86.60 جنيه للشراء

 

سعر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 86.76 جنيه للبيع، و 85.92 جنيه للشراء.

 

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