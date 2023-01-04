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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حبوب وكرمشة.. صورة من قريب تكشف ديفوهات جورجينا

صدى البلد

تداول عدد من مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي صورة بعدسة مقربة لوجه عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز أثناء ظهورها مع كريستيانو رونالدو. 

وكشفت الصورة عن ديفوهات بوجهها أثناء تواجدها في احتفال خاص من نادي النصر السعودي على  أرضية ملعب "مرسول بارك" منذ ساعات بحضور أكثر من 30 ألف متفرج في السعودية. 

وظهرت جورجينا فى الصورة القريبة من العدسة بديفوهات فى الوجه من الكرمشة و بعض الحبوب و عدم ظهور بشرتها الصافية الراقية.

وهو ما علق عليه بعض الفتيات على السوشيال ميديا :"ايقونة من أيقونات الجمال.. بتستخدم أغلى الماركات وأنضف انواع البرندات وبرضو عندها مشاكل في البشرة وبرضو قمر ..الصورة دي دليل على ان الصوره المثاليه اللي في ذهننا مش هي الصح وإننا كلنا بشر وكبنت مش مطلوب منك أبدا تكوني (مثالية) ومفكيش ولا غلطة لانك بشر مش تمثال و الاهم من كل ده انك تحبي نفسك الاول وتحبي جسمك وبشرتك وعيوبك الجسدية وتثقي في نفسك وجمالك ومتسمحيش لحد يهز ثقتك في نفسك لأن كل البنات جمال بطريقه مختلفة..حبي نفسك تتحبي .

وأثارت جورجينا رودريجيز الجدل بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور إنستجرام برفقة صديقها اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

وظهرت جورجينا بإطلالة محتشمة مرتدية عباءة وبنطلون جينز وهو ما جعل إطلالتها بسيطة ومحتشمة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

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