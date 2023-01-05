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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: هناك تحركات مبكرة من الحكومة لتوفير السلع

كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام

قال كرم جبر، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تحركات مبكرة من الحكومة لتوفير أكبر قدر من السلع قبل قدوم شهر رمضان الكريم، والاستعدادات للشهر بدأ بشكل مبكر، منوها بأن ارتفاع الاسعار يشغل الناس كثيرا حاليا.

وأضاف كرم جبر، خلال حواره ببرنامج "من مصر"،المذاع على قناة سي بي سي، أن الاستعداد يحتاج إلى عدة خطوات، وأهمهم الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للسلع، وكبح الأسعار، ومحاولة كبح جماح الأسعار التي تزيد بشكل غير منطقي وضرب محاولات الجشع واستغلال الأزمة.
 


وأكد على أن السلع متوفرة بشكل كبيرولن تختفي، ويجب أن يكون لدينا وعيوعدم التكالب، متابعا: سلوكيات تحديد كميات السلع أسلوب خاطئ وتؤدي للتكالب ورفع الأسعار.

واسترسل: يجب أن تكون يد الدولة قوية وباطشة ولا تسمح باللعب على قوت الناس،مناشدا الغرف التجارية بتحديد حد أقصى للسعر وإلزام بوضع أسعار على السلع.


وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يتماشى مع التطور الطبيعي للمرأة وللأسرة في مصر.

وفيما يخص افتتاح الرئيس السيسي، لفت إلى أن جولة الرئيس السيسي في سوهاج صباحا، استكمال لافتتاحه مجموعة من المشروعات بالصعيد

كرم جبر السلع شهر رمضان قانون الأحوال الشخصية اخبار التوك شو

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