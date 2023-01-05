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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يلعب بخشونة.. حقيقة تعمد عبد الله السعيد إصابة كريم فؤاد

صدى البلد

 

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، أن تقييم أي لاعب جديد يكون وفقا لرؤيته في الملعب، خصوصا أن هناك لاعبين تتأثر بالضغط الإعلامي والجماهيري في الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الجيدة لا تتأقلم في الناديين بسبب تلك الضغوط.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين طموحاتهم مختلفة، والأهلي والزمالك يتنافسان بصفة دائمة على البطولات، وبعض اللاعبين تكون طموحاتهم مع فرقهم البقاء في الدوري أو تحقيق مركز متوسط، بينما الأهلي يرغب في حصد البطولات".

مروان عطية لاعب الاتحاد

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وأضاف: "لم أتابع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري بشكل جيد، وبسبب بعض الظروف اتابع النتائج فقط، وكذلك أقوم بمتابعة الإسماعيلي ونتائجه الأخيرة في الدوري المصري، واتابع مباريات الاهلي والزمالك فقط".

وواصل: "عبدالله السعيد لم يتعمد ايذاء كريم فؤاد، لا يوجد لاعب يريد إيذاء زميله، والأهلي لديه إصابات عديدة وأخرهم أكرم توفيق ثم كريم فؤاد، هناك مشكلة بسبب الإصابات قد يكون حمل زائد أو في الملعب، أو أي شئ آخر، قد يكون ايضا بسبب الضغوط على اللاعبين، وبالتأكيد الفريق الأحمر سيتأثر بغيابه خصوصا بأنه كان عنصرًا أساسيا في تشكيلة الاهلي خلال الفترة الماضية".

وأتم: "عبدالله السعيد لا يلعب بخشونة مطلقا على الخصم، وهو يلعب كرة سهلة بحكم مركزه كصانع ألعاب".
 

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