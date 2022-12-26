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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يفيد بخسارة الزمالك بنتيجة 2-0 من الجونة في بطولة الجمهورية 2001 في المباراة التي انتهت في الأصل بفوز الأبيض بنتيجة 2/1 والتي أقيمت 11 ديسمبر الجاري على ملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين والشباب.

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جاء ذلك بعد مشاركة محمد حسام "بيسو" في المباراة و هو يمتلك 3 إنذارات أمام سموحة والبنك الأهلي والاسماعيلي ومع ذلك شارك في لقاء الجونة وهو ما يعد خطأ إداري يستوجب احتساب المباراة لصالح الطرف الآخر.

وكان فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، فاز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كلية الزراعة بالجيزة بالجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين والشباب.  

وأحرز أهداف الزمالك عن طريق كل من "حسام أشرف، ومصطفى شكري".

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