داو جونز يقلص مكاسبه بعد صدور محضر اجتماع الفدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية ، لكنها قلصت مكاسبها في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.
وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الصادر اليوم بأن المسؤولين يرون ضرورة لالتزام بمحاربة ارتفاع التضخم متوقعين الاستمرار في رفع الفائدة لبعض الوقت.
وشدد مسؤولو الفدرالي أيضاً على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضاً صوب المستهدف عند مستوى 2%.
تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الفدرالي في الشهر الماضي كان قد أسفر عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس في كل من الأربعة اجتماعات التي سبقت اجتماع ديسمبر كانون الأول.
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن انخفاض النشاط الصناعي في أميركا خلال ديسمبر كانون الأول إلى مستوى 48.4 نقطة، في حين بلغ عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الأميركي 10.46 مليون وظيفة في الشهر الماضي.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 133 نقطة إلى 33270 نقطة، وارتفع ناسداك بنسبة 0.7% إلى 10458 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% 3853 نقطة.