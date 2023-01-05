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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

داو جونز يقلص مكاسبه بعد صدور محضر اجتماع الفدرالي

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية ،  لكنها قلصت ‏مكاسبها في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.‏

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الصادر اليوم بأن المسؤولين يرون ‏ضرورة لالتزام بمحاربة ارتفاع التضخم متوقعين الاستمرار في رفع الفائدة لبعض ‏الوقت.‏

وشدد مسؤولو الفدرالي أيضاً على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضاً صوب المستهدف عند مستوى 2%.‏

تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الفدرالي في الشهر الماضي كان قد أسفر عن ‏رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس في كل من ‏الأربعة اجتماعات التي سبقت اجتماع ديسمبر كانون الأول.‏

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن انخفاض النشاط الصناعي في أميركا ‏خلال ديسمبر كانون الأول إلى مستوى 48.4 نقطة، في حين بلغ عدد الوظائف ‏الشاغرة في سوق العمل الأميركي 10.46 مليون وظيفة في الشهر الماضي.‏


وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة ‏‎0.4%‎‏ أو ما يعادل 133 نقطة إلى ‏‏33270 نقطة، وارتفع ناسداك بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 10458 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ‏S&P 500‎‏ بنسبة ‏‎0.7%‎‏ 3853 نقطة.‏

النشاط الصناعي التضخم وظيفة مؤشرات مؤشر داو جونز

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