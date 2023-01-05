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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التراكمات الناجمة عن مياه الأمطار في بيلا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهودها لإزالة التراكمات الطينية الناجمة عن مياه الأمطار التي شهدتها مدينة بيلا أمس الأربعاء.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول.

وشهدت شوارع بيلا، تكثيف لأعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثار التراكمات الطينية من الشوارع والميادين العامة، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق والشوارع، باستخدام سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية الأمطار المتراكمة بالشوارع، حرصا على سلامة وآمن المواطنين، وذلك بعد التعرض لموجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار.

وواصل مجلس مدينة بيلا، أعمال النظافة الدورية ورفع وإزالة المخلفات والتراكمات وتفريغ صناديق القمامة من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها إلي المقلب العمومي بالمدينة.

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