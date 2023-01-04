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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرب من التوريد.. ضبط سيارة محملة بقمح محلي في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأنه في إطار متابعة الأسواق والمخابز بدائرة المحافظة فقد وجه المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملات تموينية بالعديد من مراكز المحافظة (قلين- بلطيم- مركز دسوق- مركز كفر الشيخ).

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 وأسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية قمح محلي موسم 2022م، وقدرها 15558 كيلو جرامًا لكون القمح محجوب ومهرب عن التوريد بالموسم السابق.


وضبطت الحملات 10 صفائح عسل جلوكوز زنة الواحدة 20 كيلو جرامًا بإجمالي كمية 200 كيلو جرام مجهول المصدر، وتحرير محاضر لعدم وجود شهادة صحية بمحال عامة، و28 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.


كما حررت 6 محاضر عرض لحوم مكشوفة للعديد من محالّ الجزارة، ومحضرين بيع بأزيد من السعر، وتحرير مخالفات نقص وزن في رغيف الخبز لـ  7مخابز ومحضر تصرف في 3 أجولة دقيق لأحد المخابز.

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