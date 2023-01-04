نائب محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام يناقشان جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا مع مساعد مدير الأمن، ومسئولي المتابعة، ووحدة المتغيرات المكانية، والتفتيش والحكومة ، ووكيل وزارة الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن؛ لمتابعة جهود التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وآخر المستجدات التي تمت لمواجهتها.



وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام بشكل يومي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وأحمد عفيفي، مدير إدارة المتابعة، والدكتور أحمد سعيد، مدير مركز نظم المعلومات الجيومكانية، والمهندس خالد أبو العطا، مدير إدارة حماية الأراضي، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والسيد العيسوي، مدير إدارة التفتيش والحكومة، ورؤساء المدن.



وناقش عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية.



وأكد نائب محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، كمسئولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، على المتابعة اليومية، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وخاصة الجمعيات الزراعية، والوحدات القروية بالفترتين الصباحية والمسائية، مشيراً إلى أنه ستتم المتابعة بكل دقة، حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجها بالتعاون بين رؤساء المدن في هذا الشأن، في حالة إزالة التعديات.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، باعتبارها تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين، إضافة منع التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف الهام والحيوي، مشيرا إلى توجيهاته باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول؛ لمنع التعديات وخاصة على الأرض الزراعية لحماية الرقعة الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.

IMG-20230104-WA0048

IMG-20230104-WA0047