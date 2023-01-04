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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماعاً لتفعيل دور المراكز التكنولوجية

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

عقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا بالمسئولين بالمراكز التكنولوجية على مستوى محافظة كفر الشيخ، لمناقشة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز أعمالها لضمان الحصول على رضا المواطنين، موجها بتيسير تلقي المواطنين للخدمات بالمراكز التكنولوجية، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور جورج سمير، مدير عام التحول الرقمي،  وعماد شعلان، المشرف على المراكز التكنولوجية ولجان المتابعة الخاصة بالمراكز التكنولوجية.

 

ووجه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بضرورة الإيمان بمنظومة المراكز التكنولوجية لتفعيل دورها ومتابعة ادائها وضمان نجاحها، كما كلف بالمتابعة اليومية والدقيقة لأعمال المركز التكنولوجي بكل مدينة  لضمان الحصول على رضا المواطنين من أداء الخدمات بأعلى جودة، والتأكد من الالتزام بتوقيت تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة أداء الإدارات الخلفية ونهو كافة المعاملات المتأخرة، موجها بضرورة توفير كل السبل الإدارية لإنجاح المنظومة.

يذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة  تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزاً بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب،  بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة،  وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي ، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولوجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.

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