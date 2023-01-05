أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تحذر: هذه النسخة من ويندوز تدمر حاسوبك.. سامسونج تكشف عن شاشة هاتف تدعم الطي والانزلاق

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عرض الخميس إوعى يفوتك.. أرخص موبايل iPhone بـ 5000 جنيه فقط

يسعى معظم المستخدمين حول العالم إلى اقتناء هواتف آيفون iPhone حيث تتميز بإمكانيات عالية، لكن ربما يمنعك من شرائها سعرها المرتفع، ولحسن الحظ فإن إصدارات iPhone SE تأتي بسعر أرخص من الطرازات المتطورة مثل Pro.

كشفت شركة سامسونج Samsung عن هاتف Galaxy A14 5Gبسعر مناسب، و بالمقارنة مع الطراز السابق ، Galaxy A13 5G ، يقدم A14 بعض التحسينات في الأقسام مثل دقة الشاشة والمعالج الجديد وكاميرا سيلفي جديدة وأحدث نظام تشغيل. سيصدر A14 في الولايات المتحدة هذا الشهر ، ومن المتوقع أن يصل إلى أوروبا والسوق العالمي في أبريل.

فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا (DPC) غرامة على شركة ميتا Meta المالكة لتطبيق فيسبوك، بسبب استخدامها الخاطئ لبيانات المستخدم وانتهاك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي بممارسات فيسبوك وتقدر الغرامة ب 222 مليون دولار ، بالإضافة إلى 191 مليون دولار على انتهاكات مماثلة مع إنستجرام.

إذا كنت تواجه مشكلة في فتح شبكات الواي فاي WiFi أو تنسى كلمة المرور، فإن شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة قامت بحل هذه المشكلة، حيث أعلنت آبل عن تحديث رئيسي لهواتف shoppingmode آيفون في iOS 16.

شاومي تطلق أفضل هواتف Note

أطلقت شركة شاومي الصينية سلسلة هواتف Redmi Note 12 في الصين قبل بضعة أشهر ، جلبت العلامة التجارية أخيرًا سلسلة هواتف Note 12 الذكية إلى الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

موتورولا تطرح هاتف جديد 5G يقهر سامسونج وشاومي بسعر مخفض

أطلقت شركة موتورولا Motorola لصناعة الهواتف الذكية في شهر ديسمبر الماضي الهاتف الرائد Moto G53 5G ، كهاتف 5G متطور بإمكانيات مناسبة وسعر رخيص، ولحسن الحظ بدءًا من اليوم ، سيكون G53 متاحًا للشراء لأول مرة.

لأصحاب الدخل المتوسط.. أفضل موبايل 5G بسعر مقبول وإمكانيات مذهلة

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية هاتف iQOO Neo 7 Racing Edition في 30 ديسمبر الماضي ولحسن الحظ هو الآن متاح للشراء في الصين .

تطور شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية دائما هواتفها الرائدة "الفلاجشيب" لتنافس بها هواتف shoppingmode آيفون، لكن على الرغم من ذلك تحاول شركة سامسونج دائما إرضاء جميع الفئات بما في ذلك محدودي الدخل لذلك سنوضح أرخص الهواتف الجديدة الرخيصة

مايكروسوفت تحذر: نسخة ويندوز تدمر حاسوبك.. وتطالبك بشراء كمبيوتر جديد

يواجه الملايين من مستخدمي نظام ويندوز بداية صعبة في أوائل 2023، لذلك حثت شركة مايكروسوفت Microsoft، مستخدمو أجهزة الكمبيوتر على تحديث أجهزتهم سريعا دون تأخير.

سامسونج تكشف عن شاشة هاتف تدعم الطي والإنزلاق.. تفاصيل

كشفت شركة سامسونج Samsung، الرائدة في مجال صناعة شاشات OLED المحمولة، عن أحدث ابتكاراتها وهي عبارة عن الشاشة الهجينة Flex Hybrid، وهي لوحة "أوليد" مصممة لأجهزة الشركة المستقبلية من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يمكن طيها وانزلاقها