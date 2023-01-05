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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطرح هاتف جديد 5G يقهر سامسونج وشاومي بسعر مخفض

موتورولا تطرح هاتف
موتورولا تطرح هاتف جديد يقهر سامسونج وشاومي

أطلقت شركة موتورولا Motorola لصناعة الهواتف الذكية في شهر ديسمبر الماضي الهاتف الرائد Moto G53 5G ، كهاتف 5G متطور بإمكانيات مناسبة وسعر رخيص، ولحسن الحظ بدءًا من اليوم ، سيكون G53 متاحًا للشراء لأول مرة.

 

ويتوفر هاتف موتورولا  Moto G53 5G في إصدارين: 4 جيجابايت+ 128 جيجابايت ، و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت من التخزين. ويبدأ سعرهم من 130 دولار أمريكي أي ما يعادل 3400 جنيه مصري وهو متوفر باللونين الأبيض والأسود.

 

يشمل هاتف Moto G53، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

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مواصفات هاتف موتورولا Moto G53

 

يشمل هاتف موتورولا  Moto G53، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

 

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G53، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G53، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

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