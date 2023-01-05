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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ردا على صدى البلد.. رئيس البرلمان الليبي: نعد وثيقة دستورية وخريطة طريق جديدة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي و عقيلة صالح

وجهت المحرر البرلماني لصدي البلد ماجدة بدوي ، سؤال لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل مقر مجلس النواب المصري وبحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب المصري.

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وتساءلت بدوي عن الرسالة التى يمكن توجيهها للمبعوث الأممي عبد الله باثيلي عقب الإنتهاء من التوافق على القاعدة الدستورية .

ومن جانبه قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي ردا على سؤال المحرر البرلماني لصدي البلد ، أنه  ليست هناك قاعدة دستورية واحدة ، ويكاد يكون هناك  وثيقة دستورية كاملة ستحال إلى مجلس النواب ليتخذ الإجراءات فيها ثم يبلغ السيد المبعوث الأممي عبد الله باثيلي .


وقال عقيلة صالح  رئيس البرلمان الليبي ، أننا بصدد الإنتهاء من وثيقة دستورية وليست مادة واحدة فى الدستور حيث كان هناك عدة مواد عليها خلاف ،والأن هناك شبة إجماع واعتراف بمشروع هذا الدستور، وسيعرض على المجلسين وسيتخذ فيه اجراءات اللازمة طبقا للقانون ، وطبقا لنظام المجلسين سيحضر معنا .

وكشف  عقيلة صالح  رئيس البرلمان الليبي ، انه يتم حاليا أيضا الإعداد خريطة طريق جديدة قائلا: أننا أمام خريطة طريق جديدة ، وسيتم الإعلان عنها بحضور المبعوث الأممي ، ستشتمل الوثيقة على كيف ومتي ستجري الانتخابات في ليبيا ، وكيف سيتم توحيد المؤسسات .

 


 

ماجدة بدوي البرلمان الليبي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مجلس النواب المصرى

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