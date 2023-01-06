لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

تزداد شدة أعراض السرطان مع تقدم المرض، ومع ذلك يتجاهلها العديد من المرضى حتى تصبح غير محتملة ويعد الشعور بالتعب وعدم القدرة على القيام بالأشياء بالسرعة المعتادة من أهم أعراض السرطان و يمكن أن يؤثر عليك جسديًا وعقليًا وعاطفيًا."

عندما يتم تشخيص السرطان في مرحلة متقدمة ، فمن غير المرجح أن يتم علاجه أو السيطرة عليه بكفاءة من خلال العلاج، وذلك لأن الورم قد غزا الأنسجة القريبة والعقد الليمفاوية وأجزاء أخرى بعيدة من الجسم.

قد يستمر العلاج في محاولة لتقليص الورم ، ولكن في بعض الأحيان يقرر الأطباء أن مخاطر العلاج تفوق الفوائد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المصابين بالسرطان المتقدم هم أكثر عرضة للإرهاق من هؤلاء المرضى في المراحل المبكرة من المرض.



السبب الرئيسي للإرهاق لدى مرضى السرطان هو حدوث اضطرابات في مستويات هرمونات الجسم ، والتي تظهر غالبًا في أمراض مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

بمجرد وجود عدد أكبر من الخلايا السرطانية في الجسم ، قد يؤدي الإرهاق إلى انخفاض الأكل وانخفاض النشاط.

يضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “تصنع بعض أنواع السرطان مواد تسمى السيتوكينات.

السيتوكينات هي مجموعة من البروتينات في الجسم تلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة. يمكن أن تسبب التعب ".