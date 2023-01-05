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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استغرقت 7 ساعات.. فريق جراحي ينجح في فصل توءم سيامي بالسعودية| شاهد

السعودية
السعودية

تمكن فريق جراحي مختص بمركز الملك سلمان للإغاثة، من فصل توءم سيامي سعودي متصل بمنطقة الورك ويشتركان في أسفل الحبل الشوكي وأغشيته، بعملية استغرقت 7 ساعات نفذت على 7 مراحل وشارك فيها 28 من الاستشاريين والإخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.

وحسب صحيفة “سبق”، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تعد رقم 53 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأوضح رئيس قسم تخدير الأطفال الدكتور نزار الزغيبي, أن مرحلة التخدير مرت بسلاسة، وتم وضع جميع أجهزة الرقابة الحيوية لضمان سلامة التوأم، وتم تعديل خطة التخدير لتناسب استخدام الرقابة الفسيولوجية.

وذكر رئيس قسم جراحة أعصاب الأطفال الدكتور معتصم الزعبي، أن العملية كانت دقيقة؛ نظرا لضيق منطقة التصاق أسفل الحبل الشوكي، والحاجة لاستخدام أجهزة الرقابة الفسيولوجية الحديثة لضمان فصل تداخلات الأعصاب، وتمت عملية الفصل بفضل الله بسلامة، وتم فصل الأغشية والأعصاب وترميمها.

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وأوضحت استشارية جراحة التجميل الدكتورة حنان الحسينان، أنه تم تحديد منطقة الاشتراك واستخدام رقعة من الأغشية والجلد المجاور لتغطية الفراغ بعد الفصل لضمان مناسبة شكلها.

وفي نهاية العملية تم فحص العضلات والأعصاب تأكيدا لسلامتها وتغطية الجراح، ثم نُقل التوءم لغرفة العناية المركزة للأطفال لوضعهما تحت الرقابة خلال اليومين القادمين.

مركز الملك سلمان الملك سلمان توأم سيامي سعودي السعودية

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