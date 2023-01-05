عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعملائها في آسيا..

السعودية تزف بشري سارة بشأن أسعار النفط

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت   المملكة العربية السعودية خفض أسعار النفط لعملائها في آسيا، مما يشير إلى أنَّ الطلب في سوقها الرئيسية ما يزال خاملاً في ظل تباطؤ الاقتصادات وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت من نحو 125 دولاراً للبرميل في يونيو إلى أقل من 80 دولاراً، وهبطت الأسعار 7.5% هذا الأسبوع.

 

كما خفّضت شركة “أرامكو” السعودية، التي تسيطر عليها السعودية ، أسعار جميع أنواع الخام التي سيتم شحنها إلى آسيا في فبراير. وتم تقليل سعر درجة الخام العربي الخفيف إلى 1.80 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي، أي أقل بـ1.45 دولار من سعر الشهر الحالي. جاء ذلك متماشياً مع استطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل التجار ومصافي التكرير.


كما خفّضت “أرامكو” أسعار الشحنات المتجهة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.


ومع ذلك؛ يتوقََّّع العديد من تجار النفط ارتفاع الأسعار في الربع الثاني مع انحسار تفشي فيروس كوفيد في الصين، واحتمالية انخفاض إمدادات روسيا بسبب العقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا.

قرر تحالف “أوبك+” الذي يضم منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا الشهر الماضي الحفاظ على مستويات الإنتاج بعد خفضه بمقدار مليوني برميل يومياً في أكتوبر. ومن المقرر أن يجتمع التحالف في يونيو المقبل، برغم أنَّه قد يجتمع في وقت أقرب إذا تقلّبت الأسعار بشكل كبير.


تبيع السعودية معظم نفطها بموجب عقود طويلة الأجل إلى آسيا، وتتم مراجعة الأسعار كل شهر. تعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين. ويميل معظم منتجي النفط في الخليج العربي، بما في ذلك العراق والكويت، لاتباع تحركات تلك الأسعار.

اقتصاد السعودية| أرامكو تعدّل مسميات وظائفها القيادية العليا

أرامكو السعودية توسع تعاونها في أعمال التكرير والبتروكيماويات مع شركة صينية

السعودية النفط العقود الآجلة العقود الآجلة لخام برنت منتجي النفط مصافي التكرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار وصعود اليورو عالمياً

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

الصور الأولي لحادث مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

أرامكو: سنبقي على أسواقنا في آسيا رغم الطلب الأوروبي

تصريح متشائم من أرامكو السعودية بشأن أزمة الطاقة العالمية

ترشيحاتنا

حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء فترة عدتها من وفاة زوجها

أوكرانيا تكشف سبب استحالة عقد اتفاق مع روسيا

15 دقيقة.. محمد شريف يهدر والفار يحسم ضربة جزاء لـ إنبي أمام الأهلي

الخط الثالث لمترو الأنفاق يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية

مدبولي: 11.5 مليون جنيه دعما نقديا لسوهاج وتوفير 14 ألف فرصة

شهيد الشهامة| أشرف طالب بيخرج من المدرسة يساعد والده فمات على يد بلطجية بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون الكرش العنيدة

خلال جولة لرئيس الأركان.. "سايلو فودز" أحدث مدينة صناعية إلكترونية للمنتجات الغذائية

نشرة المرأة والصحة|6 أطعمة تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ..ما هو متحور اكس بي بي الجديد؟.. ميزة كبيرة في الزنجبيل تهم المتزوجين

طرق استخدام عصير الصبار لإنقاص الوزن

فيديو

حبس منة شلبي مع إيقاف التنفيذ | تفاصيل المحاكمة

مرض مميت وولادة اطفال بأعضاء جديدة.. تنبؤات غريبة لعام 2023

مفاجأة في الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

مذيعة صدى البلد تستعرض حالة الطقس وتحذيرات من سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ