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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرامكو السعودية توسع تعاونها في أعمال التكرير والبتروكيماويات مع شركة صينية

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

أعلنت  شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وإحدى الشركات الصينية للبترول والكيميائيات، عن استكشاف فرص للتعاون في مشاريع التكرير والبتروكيماويات في الصين والمملكة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس" وقعت أرامكو السعودية و الشركة الصينية، إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، مذكرة مبدئية لأساسيات الاتفاق لمشروع جديد في مدينة غولي بمقاطعة فوجيان، حيث يُخطط ليشمل مصفاة تكرير بطاقة 320 ألف برميل يوميًا، ومجمع تكسير للبتروكيميائيات بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع أعماله بحلول نهاية عام 2025.

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كما وقعت أرامكو السعودية والشركة الصينية، مذكرة تفاهم في 15 ديسمبر لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بتروكيميائيات جديد يدمج مع المصفاة القائمة في ينبع.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني: "تمثّل هذه المشاريع فرصة للمساهمة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الحديث والفعّال والمتكامل في كلٍّ من الصين والمملكة، كما أنها تدعم التزامنا على المدى الطويل بأن نظل موردًا موثوقًا للطاقة والمواد الكيميائية لأكبر اقتصاد في القارة الآسيوية".

وتعزز هذه الإعلانات دور أرامكو السعودية مورّدًا موثوقًا للطاقة للصين حيث تسعى الشركة لتوسيع قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

ويتماشى هذا التعاون أيضًا مع رؤية الشركة الصينية، لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وتوفر منتجات عالية الجودة، وطاقة موثوقة لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

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