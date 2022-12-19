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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأردن توقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي

المملكة الأردنية
المملكة الأردنية

وقعت الحكومة الأردنية  مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من مدينة العقبة إلى العاصمة الأردنية عمان.

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وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرا التخطيط زينة طوقان والمياه والري محمد النجار، وعن بنك الاستثمار الأوروبي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي.

دعم إمدادات المياه

وقالت وزارة التخطيط الأردنية، إن هذا تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من مدينة العقبة إلى العاصمة عمّان وبقية المحافظات الأردنية.

الاستثمار الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي مدينة العقبة وزارة التخطيط الأردنية الأردن

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