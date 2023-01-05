عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ارتفاع 10 قطاعات على رأسها:

قطاع الأغذية والمشروبات

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات

قطاع التجارة والموزعون

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

قطاع البنوك

قطاع الخدمات التعليمية

قطاع الموارد الأساسية

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة

قطاع مواد البناء.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها:

قطاع السياحة والترفيه

قطاع خدمات النقل والشحن

قطاع الرعاية الصحية والأدوية

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية

قطاع العقارات

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.

قطاع قطاع الاتصالات العقارات قطاع الخدمات تكنولوجيا المعلومات قطاع السياحة البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: كتلة سلفية كبيرة تعمل في مجال الفن ويحرمونه

بغريزة الحيوانات.. المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنته الصغيرة في البحيرة

بدأت الحرب.. فيريرا يُكذب مرتضى منصور ويكشف سبب استبعاد فتوح وجمعة

نتنياهو يخضع لفحص طبي عاجل .. تفاصيل

تعليق صادم من أمريكا على إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

إيقاف المستحقات .. رئيس الزمالك يهدي درع الدوري للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

بعد خضوعها لعملية جراحية.. صور جمعت بين عمرو السولية وابنته

كارثة أحذري تلك الأنواع من صبغات الشعر تصيبك بالسرطان

فيديو

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ