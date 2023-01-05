صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات اليوم الخميس

يستعرض صدى البلد أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ارتفاع 10 قطاعات على رأسها:

قطاع الأغذية والمشروبات

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات

قطاع التجارة والموزعون

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

قطاع البنوك

قطاع الخدمات التعليمية

قطاع الموارد الأساسية

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة

قطاع مواد البناء.



فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها:

قطاع السياحة والترفيه

قطاع خدمات النقل والشحن

قطاع الرعاية الصحية والأدوية

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية

قطاع العقارات

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.