بـ 170 ألف جنيه فورد فوكس أوتوماتيك.. صور

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من إصدارات السيارات المختلفة، ويبحث المواطنين المصريين دائما عن سيارات تناسب دخولهم الشهرية، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، ومن ضمن هذه الطرازات سيارة فورد فوكس موديل 2007، حيث نالت فوكس علي مكانة بين المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات منها، محركها القوي، وتصميمها الشبابي.

سيارة فورد فوكس موديل 2007

مواصفات محرك سيارة فورد فوكس موديل 2007

سيارة فورد فوكس موديل 2007

تستخدم سيارة فورد فوكس موديل 2007 محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 250 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتحتوي علي بطارية جديدة، وكاوتش جديد، وبها رخصة سارية حتي شهر 3 من العام الجاري 2023 .

سيارة فورد فوكس موديل 2007

تمتلك مقصورة سيارة فورد فوكس موديل 2007 العديد من التجهيزات منها، تكيف، وفرش مقاعد من الجلد، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية، ومساحة تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ويمكن ضبط المقاعد الأمامية بشكل كهربائي، وبها عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين إضافي تم تثبيته بالتابلوه الأمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة.

سيارة فورد فوكس موديل 2007

تأتي سيارة فورد فوكس موديل 2007 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وجرائد باللون الأسود تم تثبيتها في منتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وشعار شركة فورد تم تثبيته علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وإشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

سيارة فورد فوكس موديل 2007

سعر سيارة فورد فوكس موديل 2007

تعرض سيارة فورد فوكس موديل 2007 للبيع بسعر 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .