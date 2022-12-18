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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. ظهور فورد ايدج هايبرد طراز 2023 الجديدة كلياً

فورد ايدج موديل 2023
فورد ايدج موديل 2023

كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، عن اول صور رسمية للسيارة فورد ايدج هايبرد موديل 2023، والتى تؤكد حصولها على نسخة هجينة بالمزيد من القوة الحصانية.

فورد ايدج موديل 2023

وظهرت فورد ايدج موديل 2023، بمنظومة حركة هجينة تعتمد على نفس المحرك بالإضافة إلى بعض التحديثات التصميمية البسيطة.

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وتستمد السيارة فورد ايدج هايبرد ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر يتصل مع محرك كهربائي، لتولد المنظومة مجتمعة قوة 275 حصان، لتتفوق على النسخة التقليدية المقدمة بنفس المحرك بدون المحرك الكهربائي بفارق 25 حصان.

فورد ايدج موديل 2023

اما عن الشكل الخارجى للسيارة فورد ايدج موديل 2023، فهى تاتى بتصميم جديد مع منظومة إضاءة LED أمامية نحيفة بمظهر هجومي، وحصلت على عجلات رياضية بقياس 19 و 20 إنش مع مصابيح خلفية بتصميم مميز يتصل من خلال شريط زجاجي يحمل كلمة EDGE المضيئة في المنتصف، وتتميز النسخة الهجينة مع لمسات تصميمية بالاكصدام والشبكة الامامية، وتصميم العجلات الرياضية بالإضافة إلى مشتت هواء خلفي جديد.

 

وياتى حجم السيارة فورد ايدج موديل 2023 ، اكبر من الجيل القديم للسيارة ، بزيادة تصل إلى 205 مم بطول السيارة، و 100 مم بقاعدة العجلات، و 39 مم بالارتفاع، مما يوفر المزيد من الحرية لتحريك الرأس والأقدام في الداخلية .

فورد ايدج موديل 2023

واوضحت فورد ان السيارة ايدج موديل 2023 ، سيتم الكشف الرسمى عنها في معرض غوانجو 2022 للسيارات في الصين بنهاية شهر ديسمبر.     

      

فورد ايدج موديل 2023

وكانت قد كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ، في شهر أغسطس الماضي عن الصور الأولى للجيل الجديد من فورد ايدج موديل 2023، ولكن بمنظومة حركة تقليدية .

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